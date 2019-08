Najnowszy sondaż po aferze Piebiaka. PiS liderem, ale notuje spadek o 5 punktów procentowych

jezierskiadam pół godziny temu Oceniono 44 razy 32

Rosną szanse na zwycięstwo opozycji w jesiennych wyborach do Sejmu RP.



Zwycięstwo nad PiS będzie oznaczało, że opozycja składająca się z Koalicji Obywatelskiej i Zjednoczonej Lewicy będzie posiadała wspólnie więcej mandatów sejmowych od Pis-u i jego przystawek.



Musimy sobie zdawać sprawę, że Kaczyński jest mściwy i nie wybaczy Schetynie, tak jak nie wybaczył Tuskowi swojej sromotnej klęski poniesionej w przedterminowych wyborach 2007 roku.



Warto przeanalizować, co będzie dalej.

Po wyborach sejmowych Duda nadal będzie Prezydentem RP. Należy liczyć się z obstrukcją z jego strony.



Po przegranych wyborach rząd Morawieckiego podaje się do dymisji, ale nadal sprawuje władzę. Jeśli PiS uzyskał najwięcej głosów, to Duda desygnuje na nowego premiera wskazanego przez Kaczyńskiego przydupasa z PiS. Nie udaje się stworzyć koalicji rządowej z udziałem PiS, ale czas płynie … Rząd Morawieckiego podejmuje decyzje, niektóre z nich będą nieodwracalne i szkodliwe dla społeczeństwa i nowej władzy, inne decyzje rządu na wylocie będą miały na celu ustawienie finansowo biznesowe przyjaciół i kolegów przez królika Morawieckiego.



Czas płynie i zachodzi konieczność uchwalenia budżetu … Nieuchwalenie budżetu może skutkować rozwiązaniem Sejmu i powtórką wyborów.

Jeśli mimo tego koalicja antyPisu obejmie władzę, to Duda będzie mogł wetować każdą Ustawę uchwaloną przez Sejm i paraliżować w ten sposób nową władzę. Czy Duda na to pójdzie?



Nienawiść Kaczyńskiego do triumfującego Tuska doprowadziła do śmierci 96 osób na pokładzie samolotu Tu154A.

Nienawiść Kaczyńskiego do triumfującego Schetyny może mieć równie krwawe skutki. Musimy być gotowi. Musimy powstrzymać szaleńca.



