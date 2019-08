Zbigniew Ziobro pojawił się w siedzibie PiS. "Fakt" pisze o "naradzie ws. Łukasza Piebiaka"

Jak nieoficjalnie ustalił "Fakt", było to spotkanie stricte wyborcze. Solidarna Polska jest koalicjantem PiS w Zjednoczonej Opozycji" - opisuje w dzisiejszym wydaniu dziennik. Z informacji dziennikarzy wynika, że przy Nowogrodzkiej "najprawdopodobniej" odbyła się narada Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry dotycząca byłego już podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i afery związanej z atakiem na sędziów.

Afera Piebiaka. Ziobro spotkał się z Kaczyńskim

Łukasz Piebiak po publikacjach Onetu podał się do dymisji. Artykuły dotyczyły ataków na sędziów stowarzyszenia Iustitia, którzy sprzeciwiają się reformom PiS w sądownictwie. Oczernianiem sędziów zajmowała się użytkowniczka Twittera Emilia, z artykułów Onetu wynika, że akcje często inicjował Piebiak, a także inni sędziowie pracujący dla resortu. Dymisja wiceministra sprawy nie zamknęła, sędziowie Iustitii i opozycja domagają się dymisji Zbigniewa Ziobry.

Horała o "szefie", któremu Piebiak wysyłał program nt. sędziego

Przypomnijmy, że portal opublikował zrzuty rozmów Emilii z Piebiakiem. W jednej z nich kobieta zadaje pytanie ówczesnemu wiceministrowi, jak podobał mu się program stawiający jednego z sędziów Iustitii w negatywnym świetle. Piebiak odpowiedział: "Super. Właśnie przesyłam Szefowi by i on się ucieszył". Poseł PiS Marcin Horała został zapytany o to, kto jest wspomnianym szefem w "Faktach po faktach". - Nie wykluczam, że (Piebiak) mógł przysłać (sms) do ministra Ziobry, a pan minister Ziobro odczytał to, jako program, w którym był pokazany jakiś kawałek prawdy o polskim sądownictwie - odpowiedział Horała.

