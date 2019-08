Nieoficjalnie: Zmiana planów Białego Domu. Możliwe, że wizyta Trumpa w Polsce będzie krótsza

Jak donosi nieoficjalnie Wirtualna Polska, na kilka dni przed oficjalną wizytą Donalda Trumpa w Polsce zmienił się jej plan. Z informacji portalu wynika, że wykreślono przyjazd do bazy wojskowej w Powidzu (woj. wielkopolskie), gdzie wspólnie pojawić się mieli Trump i prezydent Andrzej Duda.

Gdy informowało o tym RMF FM w połowie sierpnia, rozgłośnia anonsowała to słowami: "Po raz pierwszy w historii prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych odwiedzą wspólnie jednostkę wojskową".

Do takiego spotkania jednak ma nie dojść, ponieważ "Biały Dom zmienił plany". Te zmiany nie ograniczają się wyłącznie do wizytacji w Powidzu. Informator WP wskazywał, że "nie jest to wykluczone", by wizyta Donalda Trumpa w Polsce została skrócona, dodając przy tym, że "nie może sobie wyobrazić, aby w takiej sytuacji Trump został dzień dłużej bez wyraźnego celu".

Początkowo prezydent Stanów Zjednoczonych miał przybyć 31 sierpnia do Polski i zostać nad Wisłą do 2 września. W świetle tych doniesień jest możliwe, że Trump zostanie tylko do 1 września, biorąc udział w uroczystościach związanych z wybuchem II wojny światowej.

Informator WP zapewniał, że w przypadku Polski nie powtórzy się taki scenariusz jak z Danią. Wizytę w Kopenhadze Trump odwołał 21 sierpnia, a miał tam zawitać 2 września. Skrócenie wizyty nad Wisłą ma mieć związek z "trudnościami logistycznymi", jakie miałyby się pojawić podczas transportu Donalda Trumpa z Warszawy do Powidza.