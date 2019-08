Komisja Europejska zaniepokojona oczernianiem sędziów. "W Unii tego typu afery jeszcze nie było"

sertoriusz1 13 minut temu Oceniono 5 razy 5

Oprócz wszystkich innych wątków, dla mnie osobiście jest także szokujące jakiego małego kalibru są pętaki, które dorwały się do władzy. Wiceminister, który koresponduje sobie z jakąś emilią???? I sam sobie daje przydomek "Herszt"???? Sędzia mianowany???? Przecież to gó...arzeria do kwadratu!!! Honor? Dobro Polski? Przecież to są zwykli harcerze.... Im się marzy bycie żołnierzami wyklętymi??? Naprawdę, łebkom się zupełnie pokręciło we łbach....