Inspirowane w Ministerstwie Sprawiedliwości ataki na sędziów. O co chodzi w "aferze Piebiaka"?

Mam nadzieję, że ta afera da trochę do myślenia najmłodszym wyborcom, którym wydaje się, że nie ma sensu iść na wybory, bo przecież "to wszystko jedno".

Wielu z nich zapewne było już ofiarami hejtu - w szkole czy w innym środowisku. Może teraz do nich dotrze, że to, co obecnie wyprawiają pisowscy urzędnicy, to taki sam hejt, tylko uprawiany nie tylko przez kolegów z klasy, ale również przez nauczycieli i dyrektora szkoły. I że ich to też w każdej chwili może spotkać - z pełnym poparciem pisowskich władz.