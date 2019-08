Wybory parlamentarne 2019. PiS w sondażu z dużą przewagą nad opozycją. Lewica trzecia

11krzych godzinę temu Oceniono 31 razy 19

Wyborcy KO chodzą co niedziela do koscioła. Są tak samo głupi jak pisiory. Nie rozumieją kto jest wrogiem Polski. PiS to tylko objawy choroby a przyczyną jest kościół katolicki. Trzeba zmarginalizować watykańską zarazę, to i partie w rodzaju pislamu nie będą powstawać.