Akcja oczerniania sędziów. Rzecznik dyscyplinarny zapowiada czynności ws. aktywności w internecie

"Informuję, że w dniu dzisiejszym zarządziłem o podjęciu wstępnych czynności wyjaśniających (...) zmierzających do ustalenia, czy postępowanie sędziów sądów powszechnych, wbrew przepisowi (...) nakazującemu im wstrzemięźliwe korzystanie z mediów społecznościowych, mogło stanowić o wyczerpaniu znamion przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 paragraf 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych" - czytamy w środowym komunikacie rzecznika.

Afera z oczernianiem sędziów. Dymisja Piebiaka i Iwańca

Portal Onet.pl w artykułach publikowanych od poniedziałku opisywał, że wiceminister sprawiedliwości, sędzia Łukasz Piebiak oraz delegowany do ministerstwa sędzia Jakub Iwaniec brali udział akcji dyskredytowania sędziów przeciwnych reformom sądownictwa. Z artykułu Onet.pl wynika, że Łukasz Piebiak kontaktował się w internecie z kobietą o imieniu Emilia, która miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów, między innymi, szefa "Iustitii" Krystiana Markiewicza. Kobieta miała wysyłać do mediów i sędziów anonimowe materiały.

Onet twierdzi ponadto, że materiały, które dyskredytowały szefa "Iustitii" były wysyłane do wszystkich oddziałów stowarzyszenia oraz listownie do domu Krystiana Markiewicza. Według portalu kobieta otrzymała adresy od wiceministra Piebiaka. We wtorek Łukasz Piebiak po rozmowie z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro rezygnację, przyjętą przez premiera Mateusza Morawieckiego. Były już wiceminister stwierdził, że wysuwane wobec niego zarzuty są oszczerstwem i zapowiedział pozew wobec redakcji portalu. Minister Ziobro skierował sprawę do rzecznika dyscyplinarnego.

Nienawistne pocztówki do Gersdorf

Z ostatnich ujawnionych przez Onet informacji wynika, że ofiarą sterowanego hejtu była też Małgorzata Gersdorf. W ubiegłym roku I prezes Sądu Najwyższego otrzymała pocztówki ze słowami: " WYP***DALAJ!!!". Akcja wcześniej była propagowana na Twitterze przez współpracującą z Piebiakiem Emilię.