Onet: sędzia z Izby Dyscyplinarnej SN ma stać za akcją z pocztówkami do Gersdorf: "Wyp*******j"

Portal Onet.pl trzeci wieczór z rzędu publikuje informacje na temat działań sędziów związanych z Ministerstwem Sprawiedliwości i popierających "dobrą zmianę" w stosunku do tych, którzy reformie wymiaru sprawiedliwości się sprzeciwiali.

Sędzia Izby Dyscyplinarnej SN chciał wysyłać do I Prezes pocztówki "Wyp*******j"

Jedną z ofiar była Małgorzata Gersdorf, I Prezes Sądu Najwyższego. Latem 2018 roku, gdy rząd próbował wprowadzić ustawę nakazująca sędziom i innym prawnikom przechodzenie w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, spontanicznie wysyłano do niej pocztówki ze słowami wsparcia.

W tym samym czasie wzrosła aktywność na grupie "Kasta" utworzonej w komunikatorze WhatsApp, która gromadziła sędziów wspierających działania PiS. Jeden z nich, sędzia Konrad Wytrykowski, który w 2018 roku dołączył do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, miał zaproponować odpowiedź na akcję wsparcia dla I Prezes. "Proponuję akcję wysyłania pocztówek z hasłem Wprdalaj" - miał napisać na grupie. Doniesienia portalu są poparte screenami rozmów, które toczyły się na grupie "Kasta".

Kilka dni później internetowa hejterka Emilia, która ściśle współpracowała z ówczesnym wiceministrem sprawiedliwości Łukaszem Piebiakiem, rozpoczęła propagowanie tej akcji na Twitterze. "Uwaga!!!! Robimy akcję listów i kartek z "przesłaniem" do sędzi Gersdorf. Przekażmy wyrazy poparcia dla reformy sądownictwa a nie dla kasty Pani byłej Prezes" - napisała i załączyła wpis o treści: "Napisz list z poparciem dla sędzi Gersdorf. Już piszę pocztówkę: Kochana Pani Prezes: WYP***DALAJ!!!".

Gersdorf: Jeśli to prawda, to byłoby straszne. Wytrykowski wszystkiemu zaprzecza

Kilka takich pocztówek faktycznie dotarło do sędzi Małgorzaty Gersdorf. - Najpewniej było ich więcej, jednak kierownictwo sekretariatu nawet mi ich nie przekazywało, bo po co? - powiedziała I Prezes w rozmowie z Onet.pl. - Jeśli prawdą jest, że taką akcję wymyślił obecny sędzia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, to to byłoby straszne - skomentowała.

Podobnego zdania jest rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski. - Taki człowiek, według mnie, sędzią być nie powinien. Pisanie anonimów, donosów, używanie wulgaryzmów to są rzeczy, które na pewno sędziemu nie przystoją, bo on ma być wzorem dla innych i osobą nieskazitelnego charakteru. A mówimy przecież o członku Izby Dyscyplinarnej - podkreśla. Jak dodaje, możliwe, że sprawa ta trafi do rzecznika dyscyplinarnego Sądu Najwyższego. Ostatecznie zdecyduje o tym jednak Małgorzata Gersdorf.

Sam sędzia Konrad Wytrykowski stanowczo zaprzecza doniesieniom Onet.pl. - Nigdy nie było takiej sytuacji, to są wyssane z palca bzdury! - twierdzi.