odysej2012 pół godziny temu Oceniono 9 razy 9

Dlaczego niektórzy niczego się potrafią nauczyć? Dlaczego niektórzy muszą na nowo odkrywać prawidłowości, które od dawna są znane?

"Kto sieje wiatr...", "Nie rób drugiemu", "Kto pod kim dołki kopie...". Potem narzekają, że świat taki do d..py, że niesprawiedliwy. I jak to teraz miałoby jej zdaniem być? Przecież gdyby trafiła na równie jak ona zaciętych przeciwników, to można sie domyśleć jak by z nią postąpili.