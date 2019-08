Sondaż: PiS wyprzedza Koalicję Obywatelską o 12 punktów. Lewica wraca do Sejmu

Prawo i Sprawiedliwość ma szansę na zwycięstwo w jesiennych wyborach parlamentarnych - wynika z sondażu Kantar, o którym informuje Polska Agencja Prasowa. Chęć zagłosowania na partię Jarosława Kaczyńskiego deklaruje 38 proc. badanych.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 9-14 sierpnia, a więc m.in. przed oficjalną konwencją zjednoczeniową PSL i Kukiz'15 (w sondażu oba ugrupowania liczone są osobno), a także przed publikacjami na temat działań wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka podejmowanych wobec sędziów.

Na drugim miejscu sondażu znalazła się Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni) z wynikiem 26 proc. W Sejmie znalazłyby się również lewicowe ugrupowania - SLD, Wiosna i Razem - startujące wspólnie z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Osiągnęłyby one 10-procentowy wynik. Na granicy progu wyborczego Kukiz'15 (6 proc.) i PSL- Koalicja Polska (5 proc.). Poniżej progu Konfederacja (3 proc.).

Wybory parlamentarne 2019 r.

Dotychczas do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęło 45 zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego. Nie wszystkie jednak zostały dotychczas zarejestrowane. Niektóre z nich zostały wezwane do usunięcia błędów we wnioskach.

9 sierpnia, z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Ustaw postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oficjalnie ruszyła kampania wyborcza.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października.

Pełne listy kandydatów do Sejmu przedstawiły dotychczas Prawo i Sprawiedliwość (partia przedstawiła również kandydatów do Senatu) oraz Koalicja Obywatelska, liderów list zaprezentowali na razie działacze lewicy oraz PSL i Kukiz'15.