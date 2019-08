Afera Piebiaka. UODO skontroluje Ministerstwo Sprawiedliwości. Chodzi o złamanie RODO

mer-llink 7 minut temu Oceniono 2 razy 0

Już odpowiadam, jak brzmi komunikat UODO:

"UODO po żmudnym, dogłębnym i kosztownym badaniu telefonu pani Emilii stwierdziło, że w Ministerstwie Sprawiedliwości w żadnym wypadku nie doszło do czegokolwiek. To wredna pani E. rzuciła się łakomie na pana Piebiaka, i choć on zasłaniał swój telefon całym swoim ciałem, podstępnie skopiowała dane sędziów, które pan Piebiak miał utajnione na swoim telefonie. Ach, ach, wcale nie na swoim telefonie, a na swoim służbowym telefonie. W dodatku ten służbowy telefon był cały zaszyfrowany. No i pan Piebiak wraz z panem Iwańcem swe telefony dla bezpieczeństwa zawsze zawijali w folię aluminiowa, jaka im zostawała po odpakowaniu kanapek przyniesionych z domu do Ministerstwa na drugie śniadanie.

Tak więc obaj wykazali się odpowiednią starannością. a pani E. została opłacona ciekawe przez kogo? I dla kogo pożytek wyświadczyła? Takie stawiamy po inspekcji w. Min. Sprawiedliwości diagnozy i niech nam tam nikt nie marudzi, że diagnoza jest tendencyjna.

To pytania w kwizie mogą być tendencyjne, ale nie diagnozy w naszym jedynie słusznym, rządzonym przez naszego wypróbowanego towarzysza partyjnego UODO!

Kalumniom mówimy twarde robotnicze NIE."