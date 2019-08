"W tym ministerstwie coś jest, a ja się boję, że nie tylko w ministerstwie". Prof. Zoll o aferze Piebiaka

- To coś zatrważającego, coś co absolutnie zmusza do zastanowienia się na jakim poziomie jest nasze państwo, co się dzieje z Polską. W tym ministerstwie coś jest, a ja się boję, że nie tylko w ministerstwie - mówi Gazeta.pl były prezes TK, a w przeszłości także RPO, prof. Andrzej Zoll, komentując sprawę Piebiaka.





Michał Walczak / Agencja Gazeta Otwórz galerię (8)