Afera Piebiaka. Posłuchaj rozmów, które doprowadziły do rezygnacji wiceministra sprawiedliwości

aniaq13 2 godziny temu

Ta usłużna Emilia to Emilia Szmydt. Żona sędziego Tomasza Szmydta z wybranej przez PiS Krajowej Rady Sądownictwa. To on w rządowym zespole ministra Ziobry ma nadzorować karanie niepokornych sędziów.