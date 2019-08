Prokuratura wszczyna postępowanie ws. Łukasza Piebiaka. "Możliwość popełnienia przestępstwa"

Prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające w związku z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa przez wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka. Z ujawnionych informacji wynika, że to m.in. on miał stać za skoordynowaną akcją dyskredytowania sędziów nieprzychylnych PiS-owi. We wtorek po południu Piebiak podał się do dymisji. Opozycja domaga się, by rezygnację złożył także jego szef, Zbigniew Ziobro.

