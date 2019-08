Klaudia Jachira kandydatką Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Komentarze: Lista śmierci ze śmiechu

Podczas poniedziałkowej rady krajowej Platformy Obywatelskiej lider partii Grzegorz Schetyna zaprezentował liderów list do Sejmu. Przekonywał, że PO "będzie w każdej gminie, w każdym powiecie i każdym regionie":

Grzegorz Schetyna w trakcie swojego przemówienia wspomniał również o Klaudii Jachirze. Polityk podziękował kobiecie za to, że wspiera Koalicję Obywatelską i będzie kandydowała z listy KO.

31-letnia absolwentka wydziału lalkarskiego PWST w Krakowie (filia we Wrocławiu) Klaudia Jachira startuje w jesiennych wyborach z 13. miejsca w Warszawie.

- Mam dosyć niszczenia kraju przez ostatnie cztery lata, czas uzdrowić Polskę, przywrócić wolne sądy, obiektywną publiczną telewizję, ukrócić dojenie spółek skarbu państwa, dosyć psucia demokracji, dosyć skłócenia nas z całą Europą i UE, dosyć dzielenia Polaków na dobrych i złych, homo i hetero, katolików i ateistów. Czas na wolną Polskę

- zapowiedziała na swoim fanpage'u po ogłoszeniu list wyborczych Koalicji Obywatelskiej.

Kim jest Klaudia Jachira?

Klaudia Jachira w 2015 r. kandydowała do Sejmu z list Nowoczesnej. Startowała wówczas z okręgu nr 3 (woj. dolnośląskie). Z szóstego miejsca zdobyła 629 głosów.

"Dyplomowana aktorka po PWST, zaangażowana w życie społeczne i polityczne Polski. Nie boi się w artystyczny sposób wyrażać swoich poglądów i opinii" - tak pisze o sobie sama zainteresowana. Zasłynęła umieszczanymi w sieci satyrycznymi, często kontrowersyjnymi filmikami, odnoszącymi się do rządów Prawa i Sprawiedliwości.

W jednym z nagrań prezentowała teczkę "TW Jarosława Kaczyńskiego", w innym występowała z lalką, przypominającą prezesa PiS, a w jeszcze innym wbijała szpilki w gumową kaczkę "za to, że nie pozwala orzekać sędziom powyżej 65. roku życia" i "za to, że przespała wprowadzenie stanu wojennego".

Klaudia Jachira na liście Koalicji Obywatelskiej

Start aktorki w wyborach parlamentarnych z listy Koalicji Obywatelskiej wywołał spore poruszenie wśród publicystów.

"Klaudia Jachira idzie do Sejmu z ramienia KO. Z podziękowaniami ze sceny wygłoszonymi przez Grzegorza Schetynę. Lista śmierci ze śmiechu" - napisał Marcin Makowski z "Do Rzeczy".

"Po tym jak Koalicja Obywatelska wystawiła Klaudię Jachirę na listach czekam aż PSL wystawi siostrę Godlewską. Wspólnie z Kukizem mogliby stworzyć prawdziwie ludowy duet" - ironizował Wojciech Wybranowski z tego samego tygodnika.

"Dziś wiele osób dopiero dowiaduje się kim jest Klaudia Jachira" - stwierdził Michał Kolanko z "Rzeczpospolitej".

"No dobrze, tt śmieje się z p. Jachiry, ale co będzie, gdy ona dostanie się do parlamentu? Czym się będzie zajmować?" - napisała Dorota Kania z TV Republika.