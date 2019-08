Miał kierować akcją niszczącą kariery polskich sędziów. Kim jest Łukasz Piebiak?

ona_ona_80 2 godziny temu Oceniono 40 razy 40

Obrzydliwy człowieku, sprzedałeś człowieczeństwo za parę srebrników i za uznanie podłego ministra Zero. Kiedy przeminie już podła zmiana nie znajdzie się już dla ciebie praca w wymiarze sprawiedliwości. Zapoznasz się z nim od tej drugiej strony. Warto było tak się upodlić i zeszmacić?

I pomyśleć, że ty jesteś sędzią. Tfu!!! I ty chcesz zmieniać środowisko sędziowskie na swoje podobieństwo? Brzydzę się tobą, przepadnij kreaturo!

Czytałam tą korespondencję. Ta cudowna uprzejmość pomiędzy nim, a Emilią. Jak to działają na rzecz dobrej zmiany. Niedobrze się robi. Tak zwyczajnie, po ludzku jest to obrzydliwe, a jeśli jest motywowane politycznie, to już głębszego dna nie ma!