freejazzy 3 godziny temu

Znowu wyślą Sasina-swój świński ryj od mokrej roboty, lub innego Czarneckiego do mediów, żeby zapodał słynne już zdanie: "A pan redaktor myśli, że zwykłych ludzi interesuje to, co się dzieje w ministerstwie? Dla zwykłych ludzi jest istotne, że mają za co kupić wyprawkę dla dziecka do szkoły, że obniżyliśmy stopę bezrobocia, ubóstwa, i co tam jeszcze było po drodze..."

A ciemny lud to obejrzy w TV i pomyśli: no skoro pan polityk tak mówi, że nas to nie obchodzi, to pewnie ma racje. Tak samo jak nas nie obchodziła kwestia praworządności, publikowania wyroków trybunału konstytucyjnego...

A opozycja kolejny raz da się nabrać na tę samą sztuczkę, jedzie koleiną wyżłobioną przez PiS - i żadnych wniosków, żadnych nowych pomysłów...

Błędne koło.