Wiceminister miał sterować kampanią oczerniania sędziów. "Ziobro powie, że nie wiedział, jak to się odbywa"

Łukasz Piebiak to nowy, poważny problem Prawa i Sprawiedliwości. Z informacji Onetu wynika, że wiceminister sprawiedliwości współpracował z internetową hejterką w kampanii oczerniania niewygodnych dla obozu władzy sędziów. - Myślę, że mogą go poświęcić, a Ziobro powie, że nie wiedział, jak to się odbywa - mówi nasz rozmówca.

Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta Otwórz galerię (7)