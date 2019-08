Krzysztof Brejza nie został "jedynką" KO. Teraz tłumaczy: "Moja świadoma i przemyślana decyzja"

ernst-lemingway godzinę temu Oceniono 2 razy 0

Brejza:

"Zaproponowałem świetnego lidera listy w moim okręgu do Sejmu T. Zwiefkę, który zdobywał dziesiątki tys.głosów. Nie inaczej będzie tym razem"



Z życiorysu Zwiefki:



"Zwiefka należał do PZPR od 1975 roku. Był sekretarzem studenckiej grupy partyjnej, a jednocześnie członkiem egzekutywy POP PZPR. Działalność komunistyczną rozpoczął w 1969 roku, wstępując do ZMS, gdzie pełnił funkcję członka Zarządu Powiatowego Związku w Tucholi. Po dwóch latach był już w SZSP. Pełnił funkcję szefa Komisji Ekonomicznej Rady Wydziałowej na UAM. W latach 1974–1975 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Wydziału Prawa i Administracji UAM."



I jeszcze:



"Ukazał się tam reportaż Thomasa Meiera ze Strasburga: opowiadający o tym, za jak mało pracy eurodeputowani dostają do 11 tys. euro (ponad 37 tys. złotych) miesięcznie. Zwiefka jest jednym z głównych bohaterów.

Zwiefka, z bagażami, wpada jak burza do siedziby Parlamentu Europejskiego, by podpisać listę obecności. Inaczej nie dostanie 284 euro dziennej diety. Między Zwiefką a Meierem wywiązuje się krótki, acz interesujący dialog.

MEIER: Czy pojawił się pan tu tylko po to, żeby podpisać listę i dostać pieniądze?

ZWIEFKA: To nie pana interes.

Za chwilę nasz dzielny przedstawiciel pojawia się w kadrze ponownie. Już się chyba podpisał, bo ciągnie swe toboły do wyjścia. A potem – lotnisko we Frankfurcie, i do domciu. W poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku zarobienia prawie tysiąca złotych."



