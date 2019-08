Koalicja Obywatelska przedstawia "jedynki". Schetyna liderem w Warszawie, niespodzianka w Bydgoszczy

sunzi15 4 godziny temu Oceniono 23 razy 7

To my, demokratyczni wyborcy, musimy zastosowac ZWYCIESKA STRATEGIE,

dajac poparcie Koalicji Demokratycznej

i nie marnujac zadnego glosu na niedowazonych politykow,

ktorzy dali sie oglupic PiS/KK do dzielenia opozycji.



Musimy walczyc, jak niedzwiedzica w obronie mlodych,

i ZWYCIEZYC, by obronic Rzeczypospolita, WOLNOSC, DEMOKRACJE

i nasze miejsce w cywilizowanym swiecie.



Po odsunieciu od wladzy Zorganizowanej Grupy Przestepczej PiS,

pociagnieciu do odpowiedzialnosci winnych przestepstw

przeciwko Rzeczypospolitej i jej grabiezy, delegalizacji

sprzecznych z Konstytucja, nazistowskich ugrupowan z PiS na czele,

odbudowie Rzeczypospolitej i jej zabezpieczeniu przed politycznymi bandytami,

nalezy rozpisac ponowne wybory, juz bez nazistowskich ugrupowan.