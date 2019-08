Krzysztof Kwiatkowski rezygnuje z funkcji prezesa NIK. Będzie startował w wyborach

behemot.02 3 godziny temu Oceniono 12 razy 6

Krzysztof Kwiatkowski to przykład propaństwowca. Na stanowisku prezesa NIK nigdy nie działał przeciwko interesowi państwa nawet gdy to kolidowało z interesem jego partii (w której członkostwo zawiesił). Jak zwykle, PIS próbował go obsmarować jakimiś oskarżeniami, które na kilometr śmierdziały kłamstwem w stylu Mariusza Kamińskiego. Ostatnio się z tego wycofali, jak zwykle: trzeba oskarżyć, żeby Horały i Sasiny mogły robić wodę z mózgu widzom TVPis, ale widać nie mają nawet jakiegoś drobnego "haczyka". Popieram, jeśłiby kandydował w moim okręgu, to na niego zagłosuję.