Senator spał na podłodze hotelu. W PiS mówiono o "kompromitacji", dziś tłumaczą, że "to nie przestępstwo"

Poseł PiS Marcin Horała w programie "Kawa na ławę" w TVN24 stanął w obronie kandydatury Bogdana Pęka do Sejmu. Pęk cztery lata temu nie startował do parlamentu po tym, jak media opublikowały zdjęcie, na którym widać było polityka leżącego na podłodze w hotelu sejmowym. - Być może wówczas popełnił błąd, choć sam mówił, że to wynikało z jego choroby - stwierdził Horała.

