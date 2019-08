Lewica zaprezentowała "jedynki" na listach do Sejmu. Najwięcej miejsc przypadło Wiośnie

Adrian Zandberg w Warszawie, Włodzimierz Czarzasty w Sosnowcu czy Krzysztof Śmiszek we Wrocławiu. To część "jedynek" na listach Lewicy do Sejmu. SLD, Wiosna i Razem przedstawiły swoich liderów w najbliższych wyborach.

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta Otwórz galerię (5)