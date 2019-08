Kaczyński na Podkarpaciu dziękował abp. Jędraszewskiemu. I straszył: Chcą się wedrzeć do naszych rodzin

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas rodzinnego pikniku w Stalowej Woli przekonywał, że w październikowych wyborach parlamentarnych trzeba "obronić Polskę". - Nie pozwolimy na to, by polska rodzina została rozbita, by polskie dzieci były od przedszkola były demoralizowane, seksualizowane, by im zabierano dzieciństwo - wyliczał polityk.

