Opozycja coraz bliżej porozumienia ws. Senatu. Nieoficjalnie: Kandydaci będą znani w poniedziałek

Propozycję wspólnego startu do Senatu złożyli pozostałym partiom opozycyjnym liderzy SLD, Razem i Wiosny. - My chcemy porozumienia, chcemy się dogadać. Nie jesteśmy w tej sprawie aroganccy, nie będziemy niczego narzucali. My chcemy się dogadać ze wszystkimi partiami opozycyjnymi w sprawie wspólnej listy do Senatu, tak żeby było po jednej osobie - mówił w poniedziałek przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty.

W ostatnich dniach trwały negocjacje w tej sprawie z Koalicją Obywatelską (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni) i Polskim Stronnictwem Ludowym. Ruch Kukiz'15 zdecydował, że do Senatu wystartuje samodzielnie.

Jak mówiła w TVN24 była wicemarszałkini Sejmu Wanda Nowicka (w majowych wyborach do PE startowała z list Wiosny), ustalenia w sprawie wyborów do Senatu zostaną ogłoszone w poniedziałek. Nowicka podkreśliła jednocześnie, że bardzo ważne jest, by "cała opozycja zjednoczyła się właśnie w tym celu, żeby powstrzymać, bądź nie dopuścić do dalszej destrukcji, dalszego demontażu państwa".

Informację o tym, że faktycznie doszło już do porozumienia, potwierdziła portalowi Gazeta.pl rzeczniczka SLD Anna-Maria Żukowska. Zastrzegła jednak, że nie jest pewne, czy szczegóły rzeczywiście zostaną przedstawione już na początku przyszłego tygodnia.

Z kolei rzecznik PO Jan Grabiec poinformował nas, że "na dziś jeszcze nie wszystko ustalone".

Wybory parlamentarne 2019. Kto do Senatu?

O kulisach rozmów ws. Senatu mówił m.in. w piątek europoseł PO Andrzej Halicki w "Sygnałach dnia" w radiowej Jedynce. Jak stwierdził, porównywani byli kandydaci zgłoszeni przez poszczególne ugrupowania.

- W wielu miejscach jest tak, że chęć zgłoszenia jest, ale musimy uzgodnić, czy dany kandydat - na przykład Polskiego Stronnictwa Ludowego - jest lepszy od kandydata Platformy Obywatelskiej i kto z nich ma szanse na wygraną - wyjaśniał Halicki.

Do mediów docierają na razie nieoficjalne doniesienia w sprawie ewentualnych kandydatów. Były poseł i europoseł PO Adam Szejnfeld już potwierdził na Twitterze, że będzie startował do Senatu. Od wielu dni mówi się również o starcie byłego wicemarszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha, a także Barbary Zdrojewskiej i Bogdana Zdrojewskiego. Kandydatką Lewicy do Senatu miała być również Wanda Nowicka.

Pełną listę kandydatów do Sejmu i Senatu ogłosiło w piątek Prawo i Sprawiedliwość: