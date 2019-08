Płomienne wystąpienie Kosiniaka-Kamysza. "Nie będzie żadnych piątek czy szóstek. To nie jałmużna dla Polaków"

Przemawiając na konwencji PSL w Płocku lider partii podkreślał, że stworzona na potrzeby wyborów Koalicja Polska nie powstała przeciwko komuś. - Wielu dzisiaj próbuje opluć nas, próbuje w jakikolwiek sposób odebrać nam prawo do samostanowienia, do realizowania naszego programu. Podjęliśmy się budowy Koalicji Polskiej nie przeciwko komuś - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef ludowców mówiąc o programie społeczno-gospodarczym podkreślił, że PSL nie zlikwiduje programu 500 plus, a przedsiębiorcy, którzy są w trudnej sytuacji ekonomicznej nie powinni płacić składek na ZUS.

- Nikt z 500 plus się nie wycofa. My ten program wzmocnimy! Pamiętajmy przede wszystkim, że przedsiębiorca nie może być ograbiany! To oni składają się na programy społeczne. Trzeba im pomóc. Nie dla podwyżek ZUS-u! Musi być dobrowolny! - przekonywał.

Jak zaznaczył Kosiniak-Kamysz, Koalicja Polska nie ściga się z populistami. - Nie będzie żadnych piątek czy szóstek. To nie jest jałmużna dla Polaków. To pieniądze z ich podatków! To Polakom się należy! - powiedział.

Idziemy dziś do kolejnych wyborów. Do kolejnej bitwy o lepszą Polskę. Idziemy wspólnie w szerszej formule, zjednoczeni pod hasłem Koalicja Polska. To najpiękniejszy widok polityczny w moim życiu, nigdy nie widziałem tak energicznej, pełnej sali. Jest tutaj cała Polska. To pokazanie, że ta idea ma sens. Wielu dzisiaj próbuje opluć nas, próbuje w jakikolwiek sposób odebrać nam prawo do samostanowienia, do realizowania naszego programu. Podjęliśmy się budowy Koalicji Polskiej nie przeciwko komuś. Nie jesteśmy anty-PiS-em. Nie jesteśmy anty-opozycją, nie jesteśmy przeciwko, tylko jesteśmy za silną Polską, demokratyczną, sprawiedliwą, dla wszystkich. To nas łączy i niech się śmieją, ale niech się boją też

- mówił do wypełnionej po brzegi zwolennikami ludowców hali w Płocku.

Dziennikarz "Rzeczpospolitej" Michał Kolanko tak skomentował wystąpienie lidera PSL:

Trzeba przyznać, że gdyby szanse wyborcze mierzyć temperaturą na sali to Koalicja Polska miałaby szanse na 45 proc.

Kukiz: W Polsce nigdy nie było demokracji

Po Kosiniaku-Kamyszu głos zabrał Paweł Kukiz, lider klubu Kukiz'15, który nie ukrywał emocji, ale też zadowolenia z tego, że udało mu się dogadać z PSL w kwestii wspólnej listy.

Mogliśmy pójść drogą na skróty. Poszlibyśmy (Kukiz'15 - red.) z PiS, a PSL z PO. W ten sposób zapakowalibyśmy się do Sejmu. Nie o to jednak chodzi. Trzeba wybrać nową drogę - centrum i dialogu

- mówił Paweł Kukiz, zapewniając, że Komitet Wyborczy PSL-Koalicja Polska "celuje" w dwucyfrowy wynik w wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Opowiadał też o swoich postulatach, nawet sprzed czterech lat: - Kiedy w 2015 r. startowałem w wyborach do Sejmu, przysięgałem że nigdy nie zdradzę naszych ideałów. Zrobię wszystko, by by każdy mógł startować do Sejmu, że będzie "Dzień Referendalny".

Nie bardzo rozumiem, kiedy ktoś mówi, że broni demokracji. Bo demokracji w Polsce nigdy nie było, nigdy nie było w Polsce demokracji. Demokracja jest to taki ustrój, gdzie obywatele w każdym momencie, nie tylko przy okazji wyborów, mogą powiedzieć jakiejś władzy "dość". Albo powiedzieć "szybciej" czy "wolniej"

- mówił Kukiz.

Wybory parlamentarne 2019. "Jedynki" list PSL-Koalicja Polska

Później zaprezentowano "jedynki" na listach wyborczych PSL-Koalicji Polskiej. Zgodnie z zapowiedziami, na "biorących" miejscach znaleźli się również politycy z Kukiz'15 oraz partii Unii Europejskich Demokratów. "Jedynką" w okręgu nr. 3 został np. Jacek Protasiewicz z UED.

Z kolei posłowie Kukiz'15 dostali "jedynki" w Toruniu (Paweł Szramka), Chełmie (Jarosław Sachajko), Krakowie (Agnieszka Ścigaj), Opolu (Paweł Kukiz) czy Rzeszowie (Stanisław Tyszka).

PSL-Koalicja Polska. Liderzy list do Sejmu

Okręg 1 • Legnica Stanisław Żuk

Okręg 2 • Wałbrzych Paweł Gancarz

Okręg 3 • Wrocław Jacek Protasiewicz

Okręg 4 • Bydgoszcz Dariusz Kurzawa

Okręg 5 • Toruń Paweł Szramka

Okręg 6 • Lublin Jan Łopata

Okręg 7 • Chełm Jarosław Sachajko

Okręg 8 • Zielona Góra Jolanta Fedak

Okręg 9 • Łódź Elżbieta Bińczycka

Okręg 10 • Piotrków Trybunalski Dariusz Klimczak

Okręg 11 • Sieradz Paweł Bejda

Okręg 12 • Chrzanów Józef Brynkus

Okręg 13 • Kraków Agnieszka Ścigaj

Okręg 14 • Nowy Sącz Urszula Nowogórska

Okręg 15 • Tarnów Władysław Kosiniak-Kamysz

Okręg 16 • Płock Piotr Zgorzelski

Okręg 17 • Radom Mirosław Maliszewski

Okręg 18 • Siedlce Marek Sawicki

Okręg 19 • Warszawa Władysław T. Bartoszewski

Okręg 20 • Warszawa II Robert Mordak

Okręg 21 • Opole Paweł Kukiz

Okręg 22 • Krosno Mieczysław Kasprzak

Okręg 23 • Rzeszów Stanisław Tyszka

Okręg 24 • Białystok Stefan Krajewski

Okręg 25 • Gdańsk Andrzej Kobylarz

Okręg 26 • Gdynia Marek Biernacki

Okręg 27 • Bielsko-Biała Mirosław Szemla

Okręg 28 • Częstochowa Henryk Kiepura

Okręg 31 • Katowice Aleksandra Jelonek

Okręg 32 • Sosnowiec Barbara Chrobak

Okręg 33 • Kielce Czesław Siekierski

Okręg 34 • Elbląg Zbigniew Ziejewski

Okręg 35 • Olsztyn Urszula Pasławska

Okręg 36 • Kalisz Andrzej Grzyb

Okręg 37 • Konin Tomasz Frąckowiak

Okręg 38 • Piła Krzysztof Paszyk

Okręg 39 • Poznań Wojciech Jankowiak

Okręg 40 • Koszalin Radosław Lubczyk

Okręg 41 • Szczecin Jarosław Rzepa