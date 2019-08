Posłowie PO kpili ze zdjęcia Kaczyńskiego z Dudą. Zarzucano im manipulację, teraz przepraszają

15 sierpnia, w dniu Święta Wojska Polskiego, politycy Platformy Obywatelskiej, Michał Szczerba i Cezary Tomczyk, udostępnili takie same zdjęcia. Tomczyk (skasował tweeta po jakimś czasie) dopisał do niego "Polska w 2019 roku na jednym zdjęciu", z kolei Szczerba dorzucił "Precedencja się nie przyjęła".

Chodzi o zdjęcie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego podczas składania wieńców - polityk stał wówczas pierwszy, przed prezydentem Andrzejem Dudą (stąd docinki Szczerby o precedencji). Tyle tylko, że fotografia pochodzi z roku 2018 i wbrew narracji posłów, nie mieliśmy wówczas w zasadzie "złamania" jakichś norm i zachowania.

Bierze się to stąd, że zdjęcia zrobiono podczas uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej Lechowi Kaczyńskiemu w Sejmie. Dlatego też Jarosław Kaczyński, jako brat nieżyjącego prezydenta, stał jako pierwszy.

Szczerba i Tomczyk przepraszają. "Symbolicznie pokazuje sposób działania państwa"

Posłowie dopiero po jakimś czasie, gdy pod ich wpisami na Twitterze pojawiło się mnóstwo krytycznych uwag i zarzutów o manipulację, przeprosili.

Opublikowane wczoraj przeze mnie zdjęcie jest z 9 kwietnia 2018 z uroczystości państwowej w Sejmie RP. Jeśli wprowadziłem Państwa w błąd, to bardzo przepraszam. Nie było to moim zamiarem. Nie jest aktualne, ale niestety symbolicznie pokazuje sposób działania państwa PiS od 4 lat

- napisał na Twitterze Michał Szczerba. Natomiast Cezary Tomczyk wyjaśniał, że został "źle zrozumiany" i "nie miał złych intencji". Stwierdził również, że zdawał sobie sprawę z tego, że zdjęcie pochodzi z 2018, a nie 2019 roku.

Natomiast porządek rzeczy w naszym państwie niestety przedstawia się w tej kolejności. I na tym polega dziś problem co widać niemalże każdego dnia

- podsumował.

PiS odpowiada posłom PO

W sobotę politykom Platformy Obywatelskiej odpowiedzieli przedstawiciele partii rządzącej. Na konferencji prasowej wicepremier Jacek Sasin i zastępca rzeczniczki PiS Radosław Fogiel otwarcie krytykowali takie działania. Fogiel mówił, że można już mówić o "fejknewsowym przemyśle czy też przedsiębiorstwie".

Na ekranie cały czas wyświetlano tweety posłów PO, na które naniesiono napis "Fake news PO". - Setki internautów wytknęły mu (Szczerbie - red.) błąd. Mimo to, to zdjęcie nadal wisi na jego profilu, więc mamy tu do czynienia z twardym i jawnym brnięciu w kłamstwo - powiedział Radosław Fogiel.