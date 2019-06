Andrzej Duda w Dolinie Krzemowej. "W ciągu ostatnich 4 lat Polska zaczęła się dynamicznie rozwijać"

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Dolinie Krzemowej z szefami światowych koncernów, działających w Kalifornii. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował Polskie Radio, że w zamkniętym dla mediów spotkaniu wzięli udział członkowie zarządów takich firm jak Visa, Microsoft, Facebook i IBM. Rozmowy miały dotyczyć dalszych inwestycji tych firm w Polsce oraz w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej.

REKLAMA

Andrzej Duda na forum nowych technologii

Do spotkania doszło w miejscowości Menlo Park w Dolinie Krzemowej. Po rozmowach prezydent wziął udział w polsko-amerykańskim forum nowych technologii. Duda zachęcał amerykańskich przedsiębiorców z Doliny Krzemowej do dalszych inwestycji w Polsce. - W ciągu ostatnich kilku lat, w ciągu ostatnich czterech lat, Polska rzeczywiście zaczęła się rozwijać niezwykle dynamicznie. Dzisiaj mamy wzrost gospodarczy, który przekracza 5 procent PKB w skali roku i te prognozy są nadal bardzo optymistyczne jak na skalę europejską. Ja wierzę w to, że my te prognozy w naszym rozwoju przekroczymy, bo tak się dzieje od kilku lat, że rzeczywiście właściwie co roku jesteśmy niedoszacowani jeżeli chodzi o możliwości rozwojowe i ten rzeczywisty rozwój jest większy niż przewidywano - podkreślał prezydent Andrzej Duda.

- Dziękuję za spotkanie w tym miejscu, tak znaczącym dla rozwoju światowych nowoczesnych technologii - mówił prezydent, dodając, że Silicon Valley to na pewno centrum światowej nowoczesności, jeżeli chodzi o rozwój technologiczny, przemysłowy i technologii cyfrowych. Podkreślił, że Polska, jako jedno z największych państw w naszej części Europy, ma dużą ambicję stać się hubem, z którego będą się rozprzestrzeniały możliwości biznesowe, komunikacyjne, energetyczne.

Do inwestowania w Polsce zachęcała w czasie forum także prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Grażyna Ciuszyńska. - Polska jest dzisiaj czwartym na świecie krajem najszybciej rozwijającym się. Jest krajem w którym bardzo szybko rozwijamy nowe technologie. To wszystko dzięki, z jednej strony, szybkiemu rozwojowi gospodarczemu, z drugiej, coraz szerszemu dostępowi do kapitału, ale też przede wszystkim, dzięki temu, że Polacy są zdeterminowani, dzięki temu, że Polacy są kreatywni, a przede wszystkim przedsiębiorczy - mówiła prezes PAIH.

Położona na południe od San Francisco Dolina Krzemowa jest światowym symbolem sukcesu biznesowego. W ostatnich latach w regionie dynamicznie rozwinęły się setki małych i średnich firm, zajmujących się nowymi technologiami. Swoje siedziby mają tam światowi potentaci tacy jak Apple, Google czy Facebook. 34 spośród firm z Doliny Krzemowej znajdują się na liście najbogatszych na świecie w branży high-tech.