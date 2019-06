Terlecki twierdzi, że posłowie Kukiz'15 chcą do PiS. "Zastanawiamy się, czy podtrzymywać ich istnienie"

Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, szef klubu parlamentarnego PiS, w Radio Kraków przyznał, że jego partia po wyborach parlamentarnych chce mieć "bezpieczną większość". Co więcej, podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość skupia się przede wszystkim na samodzielnym rządzeniu.

Wtedy też dziennikarz zaczął dopytywać wicemarszałka o inne, ewentualne scenariusze. Padło pytanie, kto byłby w takim razie najbardziej naturalnym, przypuszczalnym koalicjantem, który pomógłby PiS, wymieniono w tym kontekście Kukiz'15 lub PSL.

Terlecki o Kukiz'15: Aplikują do PiS. Zastanawiamy się, czy podtrzymywać ich istnienie

Ryszard Terlecki na pytanie o ugrupowanie Pawła Kukiza odpowiedział równie szczerze, co brutalnie:

Kukiz, wymieniany jako nasz koalicjant, rozsypuje się. Do mnie przychodzą posłowie od Kukiza i aplikują o przyjęcie ich do klubu PiS. Nie podjęliśmy jeszcze takich decyzji. Zastanawiamy się, czy podtrzymywać istnienie Kukiz'15, czy zgodzić się na to, że jego posłowie przejdą do nas.

Terlecki o systemie dwupartyjnym w Polsce: Umacnia się, to jest przyszłość polityki

Terlecki dodał, że w przypadku Polskiego Stronnictwa Ludowego to ta partia "jest w rozkroku" i nie wie, co ma robić. Zapewnił jednak, że PiS obserwuje sytuację w PSL. W ocenie polityka PiS wiele wskazuje też na to, że jesteśmy w Polsce świadkami tworzenia się systemu dwupartyjnego. W Radio Kraków przedstawił to tak:

Umacnia się ten system. Nie podoba się to mniejszym partiom, oni upominają się o rozbicie tego, ale taka jest rzeczywistość. Ostatnie wybory pokazały, że jest to przyszłość polityki. Może tak będzie. Dwie strony sporu i wybór dla Polaków.

Koalicja PiS-Kukiz'15? Gowin też wskazywał na formację Pawła Kukiza

Terlecki nie jest pierwszym politykiem ze środowiska PiS, który nie wyklucza, że obecny obóz rządzący mógłby pójść na współpracę z Kukiz'15. Wcześniej zrobił to wicepremier Jarosław Gowin, lider Porozumienia wchodzącego w skład rządzącej Zjednoczonej Prawicy. Wyjawił, że prowadzone są wstępne rozmowy.

Ja nie ukrywam od 3,5 roku, że dla mnie naturalnym, pierwszym partnerem do wyborów jest ruch Kukiz'15

- mówił Gowin w Polsat News.