Łukasz Schreiber z PiS zamieścił wpis ze zmanipulowanymi słowami Tuska. Teraz się tłumaczy i przeprasza

Łukasz Schreiber, poseł PiS i sekretarz stanu w KPRM, zamieścił na Twitterze wpis ze słowami, które Donald Tusk miał rzekomo wypowiedzieć podczas przesłuchania przed komisją ds. VAT.

"Mój rząd był zainteresowany, żeby jak najwolniej wprowadzić legislację, które skutecznie wyeliminuje wyłudzenia" - brzmiała treść wpisu Schreibera. Poseł opatrzył go dopiskiem "państwo teoretyczne" i dodał kilkusekundowy filmik z transmisji TVP Info z Tuskiem wypowiadającym cytowane słowa.

Jak brzmiała pełna wymiana zdań między przewodniczącym sejmowej komisji Marcinem Horałą a Donaldem Tuskiem, która została wyrwana z kontekstu w zamieszczonym przez Schreibera wpisie? Horała zapytał szefa Rady Europejskiej o tempo prac legislacyjnych za czasów jego rządów, które - jak zasugerował - mogły być zbyt wolne i nie przyczyniały się do walki z wyłudzeniami VAT w wystarczający sposób.

Jeśli pyta pan mnie jako premiera, czy ja lub mój rząd był zainteresowany, żeby jak najwolniej wprowadzić legislację, która skutecznie wyeliminuje wyłudzenia, to musiałbym to uznać za zwykłą impertynencję

- odpowiedział wówczas Donald Tusk.

- Czy pan wie, czemu taka decyzja była, czy ktoś się do pana z tym zwracał? - dopytywał Horała. - Chciałbym tylko, żeby sprawa była jasna. Nie było nikogo bardziej zainteresowanego z oczywistych względów, szybkim wyeliminowaniem wyłudzeń VAT-owskich, bo od tego zależały możliwości finansowe także mojego rządu - podkreślił Tusk.

Schreiber zamieścił wpis z przeinaczonymi słowami Tuska. "Przepraszam, to było niezamierzone"

Komentatorzy i dziennikarze szybko zauważyli, że słowa zacytowane przez Schreibera są zmanipulowane i wyrwane z kontekstu, a sens słów szefa Rady Europejskiej był dokładnie odwrotny od tego, co sugerował poseł.

"Schreiber wyciął z [wypowiedzi] pasujący mu kawałek. To zagranie na poziomie rosyjskiej propagandy" - napisał Bartosz T. Wieliński, dziennikarz "Gazety Wyborczej".

"Tak manipuluje członek rządu" - stwierdził Patryk Wachowiec, prezes Fundacji Centrum Analiz dla Rozwoju.

Wkrótce Łukasz Schreiber usunął wpis ze zmanipulowaną wypowiedzią i zamieścił kolejny, w którym przeprosił za swoje zachowanie.

"Usunąłem poprzedni wpis dot. komisji ds. VAT, gdyż film był, tak jak mi Państwo przekazaliście, fragmentem wypowiedzi. Przepraszam, nie było to zamierzone i celowe działanie z mojej strony. Po prostu patrząc na działania poprzedniego rządu te słowa wydały mi się prawdziwe" - napisał na Twitterze.

"Gdyby cytować tak kłamliwie jak robi to Łukasz Schreiber, to można by uznać, że Schreiber, wraz z rządem Morawieckiego i Kaczyńskiego, zlikwidowali Polskę: 'Usunąłem Państwo. Było to zamierzone i celowe działanie z mojej strony. [To] działania rządu. Prawdziwe'" - skomentował przeprosiny Schreibera Marek Tatała z Forum Obywatelskiego Rozwoju.