Tusk przed komisją ds. VAT punktował PiS. "Będziecie się ganiać, aż się zagonicie na śmierć"

pysio62 pół godziny temu Oceniono 12 razy 8

A co sie stalo z tymi "250 miliardami zlotych", co niby PIS "odzyskal" z VAT-u? Kaczynski i PIS nie mieli 1 miliarda dla niepelnosprawnych, nie mieli i nie maja pieniedzy dla nauczycieli, a jak widmo odsuniecia od wladzy i wyladowania w wiezieniu stalo sie bardzo realne, to nagle "wyczarowali" 40 miliardow tylko w tym roku, w przyszlych latach to bedzie jeszcze wiecej, a teraz chca rozdac, i to na kredyt, jeszcze wiecej pieniedzy. Prosze tylko nie pisac o Grecji, nam nikt nie pomoze, my po prostu zbankrutujemy, i to bedzie Wenezuela i Zimbabwe.