Poseł przypomniał, że Szydło głosowała za ustawą o "grabieży". Tusk żartował, że pokażą to w TVP

Podczas przesłuchania szefa RE Donalda Tuska przez komisję ds. VAT Zbigniew Konwiński zaczął wyzłośliwiać się w stronę Prawa i Sprawiedliwości. Poseł PO, członek komisji, przypomniał politykom PiS, że często oskarżają jego formację o sprzyjanie przestępcom VAT-wskim.

Chodzi o przyjętą w 2008 roku nowelizację, zgodnie z którą zniesiono tzw. 30 proc. sankcje VAT. Do czasu przyjęcia tej nowelizacji możliwe było nakładanie kar na podatników, którzy naruszali przepisy czy też się pomylili. Często padały zarzuty, że właśnie ta nowelizacja, przyjęta za rządów PO-PSL, przyczyniała się do powiększenia luki VAT, a później nikt nie zdecydował, by np. wrócić do sankcji.

"Szydło uczestniczyła w grabieży". Tusk: Jestem przekonany, że TVP przekaże te informacje

Konwiński wspomniał:

Za tym projektem [nowelizacji ustawy o VAT], który miał się przyczynić do grabieży, mówiąc językiem paskowym z TVP Info, 250 miliardów, głosowali pan minister Błaszczak, Antoni Macierewicz, Beata Szydło, Tchórzewski Krzysztof, Ziobro Zbigniew.

Dalej poseł PO zapowiedział, że ma informację dla TVP Info, bo także prezes Telewizji Publicznej Jacek Kurski "podpisał się pod tym projektem likwidującym sankcje 30 proc.". Tu akurat Konwiński się pomylił - Jacka Kurskiego na głosowaniu 15 października 2008 roku, gdy przyjmowano zniesienie sankcji był nieobecny, tak jak 20 innych posłów PiS. Za to 138 głosowało "za".

- Można wyciągnąć z tego wniosek, że np. Beata Szydło uczestniczyła w grabieży 250 mld zł - zakpił Konwiński.

Jestem przekonany, że TVP zgodnie z wysokimi standardami przekaże te informacje, dokładnie, jak wygląda sprawa sankcji

- odparł Tusk, by po chwili dodać: - Żartuję sobie trochę.