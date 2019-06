Donald Tusk przed komisją VAT. Komentarze: "Znokautował Horałę", "Miga się"

Donald Tusk, były premier, a obecnie przewodniczący Rady Europejskiej, zeznaje dziś przed komisją ds. VAT. Choć przesłuchanie jeszcze się nie skończyło, wśród komentatorów już zawrzało.

"Całe przesłuchanie na korzyść Tuska"

- Widać, że pierwsze wymiany zdań ustawiły całe przesłuchanie na korzyść Donalda Tuska.

Wydaje się, że efekt polityczny tego przesłuchania będzie mniejszy niż poprzedniego - napisał Michał Kolanko z "Rzeczpospolitej".

- Tusk zaczyna odliczać szefowi komisji nieścisłości. Myślę, że jedyny efekt tego przesłuchania to będzie przypomnienie, jakim sprawnym jest politykiem - dodał dziennikarz

- Donald Tusk zwrócił uwagę szefowi komisja VAT, że Liechtenstein i Andora nie są członkiem UE i nie mogą podlegać ocenie Komisji Europejskiej. Marcin Horała: ja panu nie przeszkadzałem - odnotował Jacek Nizinkiewicz.

Mecenas Tuska Roman Giertych prowadzi na Twitterze badania ilościowe. - 11:1 Tusk znokautował Horałę - stwierdził.

Ciut bardziej merytorycznie wypowiedział się Janusz Schwertner, dziennikarz Onetu.

- Naprawdę, jest za co krytykować PO i jest pole do dyskusji. Ale na rozum, to niemożliwe, by Tusk równocześnie zabił 96 osób w Smoleńsku, był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT, a wolnej chwili wymyślił jeszcze przekręcik na złoto w Amber Gold - napisał Schwertner.

"Tusk stał się własną karykaturą"

Zupełnie inaczej przebieg przesłuchania ocenia posłanka PiS Krystyna Pawłowicz. - Nerwowe próby Donalda Tuska kwiecistego zagadywania, spowalniania wartkości przesłuchania rozwlekłym filozofowaniem, złośliwościami politycznymi, udawaną, sceniczną emfazą - na nic. Przewodniczący Horała sprowadza coraz bardziej nerwowego i złośliwego Donalda Tuska na polską ziemię. Donald Tusk miga się sekretarsko - napisała na Twitterze.

Samuel Pereira z TVP Info swoje przemyślenia opublikował w formie wiersza zwieńczonego zdaniem "aż przykro patrzeć, że przespał moment, gdy stał się własną karykaturą".

Donald Tusk przed komisją ds. VAT, ale na tym nie koniec

W tym tygodniu we wtorek komisja zaplanowała też przesłuchanie byłego ministra spraw wewnętrznych, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacka Cichockiego, a także byłego wiceprzewodniczącego tego ostatniego organu Adama Jassera.

Komisja bada prawidłowość działań oraz zaniedbania i zaniechania organów oraz instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego. Zakres jej działań obejmuje lata 2007 - 2015. Posłowie rozpoczęli prace w lipcu ubiegłego roku.

Według szacunków Ministerstwa Finansów, luka w podatku VAT w badanym przez komisję okresie mogła wynieść ponad 250 miliardów złotych.