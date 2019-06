Premiera książki o Falencie i aferze taśmowej. Autor był gościem Gazeta.pl

ernst-lemingway pół godziny temu Oceniono 10 razy -8

Tjaaa, ta komisje sledcza, co to ja PO nie chcialo za poprzedniej kadencji? :) Teraz smiglo siem obrocilo i wszyscy leca z wywieszonym ozorem byle cos przylepic do PiSu przed wyborami. Pan ekhm, dziennikasz wraz z kolegami z redakcji jedynie slusznej opcji to wtedy namawial do komisji, czy nie? :) Bo jak sie przejrzy publikacje Polityki, to raczej slabo-panowal przekaz, ze to prywatne rozmowy nagrane nielegalne, a zreszta nic tam nie ma waznego, c'nie? ;) Nagle dzis narracja jest zgola inna, bo na tasmach jest Morawiecki-jako ta brzytwa, ktorej siem totalnie chwytamy.

A dowodow still niet, tolko kapiszony stroim ku dodania otuchy ludu czerskiego;)