Donald Tusk przed komisją śledczą ds. VAT. Trwa przesłuchanie byłego premiera

jurii.sachar przed chwilą Oceniono 1 raz 1

mam nadzieję że Poseł Horała dociśnie dziś porządnie tego Tuska... już samo to że Tusek, do tej pory unikał jak mógł stawienia się na Komisję, świadczy o tym że ma nieczyste sumienie.... Wszystkiego musimy dojść, te 300 mld. zł musi wrócić do budżetu, panie Tusek... znamy pana jak zły szeląg...