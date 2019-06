Jarosław Kaczyński straszy opozycją: Chcą rozbicia państwa. Co więcej, zabiorą to, co daliśmy

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w trakcie pobytu w Spale w związku ze Zjazdem Klubów "Gazety Polskiej" udzielił wywiadu dla portalu Niezalezna.pl. W krytyczny sposób odniósł się do działań opozycji.

- Oni niczego, co mówią społeczeństwu, nie traktują poważnie. Może poza tymi planami dotyczącymi rewolucji obyczajowej i dotyczącymi rozbicia polskiego państwa, uczynienia z Polski strefy zamieszkiwania Polaków, bo to już nie będzie państwo polskie. To chyba rzeczywiście jest ich prawdziwy program, natomiast cała reszta, to są te dodatki. W pewnym momencie uznali, że kolejna sprzeczność w ich wypowiedziach, kolejna sprzeczność w ich narracji nie ma znaczenia.

- powiedział Jarosław Kaczyński.

- Trzeba ludziom wpierać, że oni mogą dać jeszcze więcej. Oczywiście nie mogą dać jeszcze więcej i nie dadzą. Co więcej, bez najmniejszej wątpliwości, zabiorą to, co zostało przekazane przez nas. I to i ze względu na swoje poglądy i interesy, ale także ze względu na to, że żeby to mogło funkcjonować, te wielkie transfery społeczne, to trzeba umieć rządzić. A oni nie potrafią rządzić - dodał.

Jarosław Kaczyński: Opozycja jak młodzieżowa grupa

Według prezesa PiS, wielu Polaków uważa, że opozycja "ma lepsze kwalifikacje w sferze gospodarczej".

- No proszę to w jakiś sposób zweryfikować poprzez fakty. Fakty wskazują na to, że mają nie tylko gorsze, a po prostu radykalnie gorsze kwalifikacje gospodarcze i w ogóle całe ich rządzenie to jest coś, co przypomina działalność takiej młodzieżowej grupy, chociaż oni nie są w młodzieżowym wieku. "Tutaj trochę piłki, tutaj trochę wina - a tutaj sobie może trochę porządzimy" - tak się nie da rządzić państwem - skomentował polityk.