Donald Tusk nie wystartuje w wyborach prezydenckich? "Giełda nazwisk już ruszyła"

Jak dowiedział się portal Onet.pl z rozmów z politykami PO, na ten moment Donald Tusk może nie być kandydatem partii w wyborach prezydenckich w 2020 roku. - Na ile go znam, a znam go od lat, jestem przekonany, że w tym momencie nie rozważa tego na poważnie - powiedział jeden z parlamentarzystów PO. - On wróci, jak będzie miał prawie sto procent pewności, że wygra. Jeżeli jesienią przegramy, zostanie za granicą - stwierdził inny.

Jednocześnie w oficjalnych doniesieniach ze strony PO plany o prawdopodobnym kandydowaniu Donalda Tuska są nadal aktualne.

Trzaskowski lub Arłukowicz zamiast Tuska?

W miejsce Donalda Tuska pojawiają się inni potencjalni kandydaci i, jak pisze portal, w PO "giełda nazwisk ruszyła". Jednym z nich jest Rafał Trzaskowski, który odniósł wielki sukces w wyborach na prezydenta Warszawy. Sam prezydent stolicy temu zaprzecza i twierdzi, że "skupia się na Warszawie i wsparciu kolegów samorządowców, którzy chcą się włączyć w wybory parlamentarne".

Innym wymienianym wśród polityków PO prawdopodobnym kandydatem jest Bartosz Arłukowicz. - On się odrodził na nowo jako polityk w momencie, gdy wydawało się, że po pracy resorcie zdrowia będzie mógł chodzić do sklepu tylko z kapturem na głowie. A dziś ludzie mu się rzucają na szyję - twierdzi jeden z parlamentarzystów PO. Bartosz Arłukowicz również jednak twierdzi, że zajmuje się "pomocą kolegom i koleżankom w przygotowaniach do kampanii parlamentarnej".

A może Zdanowska?

Wśród osób, które mogą stanąć w szranki z Andrzejem Dudą, Onet.pl, powołując się na źródła w PO, wymienia również Hannę Zdanowską, prezydent Łodzi, która w ostatnich wyborach samorządowych zdobyła 70-procentowe poparcie łodzian. - (...) nie mam planów opuszczania mojego miasta - twierdzi w rozmowie z Onet.pl.