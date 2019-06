"Zmyślać umie!" - spięcie na Twitterze między Macierewiczem a gen. Różańskim. Poszło m.in. o F-35

W piątek w TVN 24 gen. Mirosław Różański, prezes fundacji Stratpoints i były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, skomentował planowany zakup od Stanów Zjednoczonych samolotów F-35. Według niego Ministerstwa Obrony Narodowej nie stać w tym momencie na taką transakcję. Dodał, że jeszcze dwa lata temu ówczesny minister obrony narodowej Antoni Macierewicz nie uważał tego za dobry pomysł.

- Dotychczas niestety byłem w sytuacjach takich, kiedy jeden z moich podwładnych proponował takie rozwiązanie, żeby wprowadzić tego typu samolot na nasze uzbrojenie, został zwolniony ze stanowiska służbowego - powiedział gen. Mirosław Różański w "Faktach po Faktach". Wyjaśnił, że Antoni Macierewicz zwolnił oficera dwa dni po złożeniu przez niego takiej propozycji.

Macierewicz: Zmyślać umie!

Antoni Macierewicz odniósł się do tej wypowiedzi na Twitterze. "Różański wciąż nie nauczył się czym jest A2/AD, nie chciał bazy USA, wojsk OT, przesunięcia sił na wschód, ale zmyślać umie! Tymczasem to SPO z 2017, wprowadzone ówczesnym zarządzeniem MON, zakładało zakup F-35" - napisał.

Gen. Różański odpowiada: Pan nie potrafi przyznać się do nieprawdy

Gen. Mirosław Różański nie pozostał dłużny byłemu szefowi MON. Zapytał go na Twitterze, czy zmyślił sobie również wizytę Antoniego Macierewicza i Andrzeja Dudy w Dowództwie Generalnym w listopadzie 2016. "Przebieg tego spotkania jest w środowisku powszechnie znany, rozmawialiśmy szczerze jak oczekiwał Zwierzchnik SZ" - dodał.

"Różnica między nami jest taka, że ja przyznałem się do niezrozumienia skrótu, a Pan nie potrafi przyznać się do NIEPRAWDY o produkcji okrętów w Szczecinie, budowy śmigłowców z Ukrainą, agenturalnej działalności gen. Kraszewskiego i PORAŻKI we współpracy z Prezydentem RP" - dodał po kilku godzinach.