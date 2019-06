Andrzej Duda reaguje na krytykę ws. porozumienia z USA. "Proszę wszystkich krzykaczy o spokój"

Andrzej Duda wyraził przekonanie, że część krytyki jaka pojawia się w kraju wynika z faktu, że nie wszyscy są zadowoleni z tego, że Polska podpisuje porozumienia z Amerykanami. - Dbamy o interesy Polaków, także pod względem finansowym. Ale chcemy mieć to co najlepsze, a to co najlepsze oferowane jest w Stanach Zjednoczonych - powiedział prezydent. Podkreślił, że w wielu przypadkach zawierane z USA porozumienia stanowią dopiero wstęp do negocjacji cenowych.

Bardzo proszę wszystkich krzykaczy o spokój a opinię publiczną o spokojne podejście do tego bo negocjujemy z dużym rozsądkiem pamiętając by w jak największym stopniu zabezpieczyć interesy Polski i Polaków

- dodał. Prezydent Duda ocenił, że prezydent Donald Trump zachowuje się lojalnie wobec Polski i jego administracja dotrzymuje danego słowa. - Myśmy wielokrotnie w historii byli oszukiwani. Jak do tej pory moje doświadczenie ze współpracy z panem prezydentem Donaldem Trumpem i jego współpracownikami jest dobre - mówił prezydent dodając, że w relacjach z partnerami bardzo ważna jest lojalność.

Spotkanie z technologicznymi gigantami

W niedzielę Duda rozpoczyna wizytę w Kalifornii. Będzie to ostatni etap podróży pary prezydenckiej po Stanach Zjednoczonych. Wcześniej Andrzej Duda wraz z małżonką był w Waszyngtonie, potem w Teksasie, a w sobotę w Nevadzie. Późnym wieczorem polskiego czasu prezydent przyjedzie do położonego niedaleko San Francisco miasta San Jose. Spotka się z mieszkającymi w Kalifornii Polakami, a w programie uroczystości przewidziano wręczenie odznaczeń państwowych.

Z kolei w poniedziałek prezydent będzie spotykał się z biznesmenami, którzy pracują w rejonie San Francisco i w Dolinie Krzemowej. Dzień rozpocznie od spotkania z liderami nowych technologii, by nieco później otworzyć polsko-amerykańskie forum. Prezydent spotka się także z szefami światowych gigantów informatycznych - You Tube’a oraz Google’a. Będzie też rozmawiał z polskimi inżynierami, którzy pracują dla Google. Późnym wieczorem w poniedziałek prezydent odleci do kraju.