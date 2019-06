Antoni Macierewicz o wyroku skazującym Tomasza Arabskiego: To poziom kradzieży na straganie

Antoni Macierewicz o wyroku sądu skazującym Tomasza Arabskiego mówił w Polskim Radiu 24. - Uważam, że to wyrok skandalicznie niski. Niestety prokuratura żądała, żeby był to wyrok w zawieszeniu, a nie wyroku bezwzględnego więzienia.

Jak dodał, dziesięć miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata to "poziom kradzieży na straganie". - Nawet wyższe kary zapadają w takich przypadkach - powiedział były minister obrony narodowej.

Antoni Macierewicz o skazaniu Arabskiego: Wyrok jak za kradzież na straganie

W podobnym tonie był utrzymany wywód Antoniego Macierewicza podczas jego sobotniego wystąpienia na zjeździe klubów "Gazety Polskiej". Jak stwierdził, sam wyrok do sukces "rodzin smoleńskich". - Wymiar sprawiedliwości robił wszystko, żeby do skazania winnych za dramat smoleński nie doszło. Dwukrotnie prokuratura umarzała tę sprawę. Gdyby nie upór rodzin smoleńskich, sprawa Tomasza Arabskiego i innych z nim współpracujących w ogóle by się nie znalazła na wokandzie - powiedział. - To jest wyrok skandaliczny, to jest wyrok uwłaczający. Trzeba sobie zdać sprawę, o czym mówimy. Tego przestępstwa nie można popełnić nieświadomie, on (Tomasz Arabski - red.) świadomie naraził na niebezpieczeństwo pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, prezesa Kurtyki i wszystkich innych, którzy polecieli i tam zginęli - powiedział.

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał Tomasza Arabskiego winnym niedopełnienia obowiązków w zakresie organizacji wylotu polskiego przedstawicielstwa do Smoleńska 10 kwietnia 2010 roku. Arabski został nieprawomocnie skazany na dziesięć miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata.