Minister edukacji grozi dziennikarce pozwem. "Szanowna pani, jeżeli jeszcze raz pani powtórzy..."

Minister Dariusz Piontkowski zagroził dziennikarce Radia ZET, że pozwie ją do sądu, jeżeli jeszcze raz powtórzy słowa "wyrok skazujący" w kontekście jego sprawy przed laty. Szef MEN stwierdził, że według prawa to on miał rację w sprawie, ale sąd przedstawił wówczas inną interpretację.

AGNIESZKA SADOWSKA Otwórz galerię (4)