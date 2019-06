PiS na wyjazdowym posiedzeniu szykuje się do kampanii wyborczej. "Wakacji w tym roku nie będzie"

mederith pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Jak ida przygotowania do jesiennych wyborow w sztabie Grzesia "zniszcze cie" Schetyny?

PEŁNA MOBILIZACJA CZŁONKOW? Czlonki juz stoja na bacznosc przed potencjalnymi wyborcami:):) Jaki jest przedwyborczy program Grzesia no i co z tym "krulem eŁuropy"?

Jakies blogoslawienstwo, moze krotka homilia dla wsparcia powiatowych struktur od samego "krula"?

Jak nie bedzie konkretnego programu dla Polski, to wygracie moralnie, jak kiedys, dawno temu, w odleglej galaktyce wygrywal LORD KACZOR STARY:):):)