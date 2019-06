Prof. Ewa Marciniak: Elektorat PiS kieruje się teraz nie tylko sympatią, ale i świadomością zysku

mmgazeta pół godziny temu Oceniono 3 razy 1

SĄD BOŻY (Andrzej Waligórski)



Kto żyw ciągnie na rynek,

Od ciury do wielmoży,

By ujrzeć pojedynek....

Ba! Więcej, bo Sąd Boży!



Rycerz Zenon Pokraka

Cały w sławie i w bliznach

Eustachego Dreptaka

Na tę walkę był wyzwał.



Wyzwał go od ostatnich,

Oszustwa mu zarzucił,

A nawet jemu w szatni

Rękawicę w pysk rzucił!



Dreptak ją w locie schwytał,

Chwilę oczkami mrugał,

Poczem chytrze zapytał:

- No dobrze, a gdzie druga?



Pokraką aż zachwiało

Kiedy pytanie pojął:

- Drugiej ci się zachciało?

Teraz ty rzuć mi swoją!



- Niestety - Dreptak odrzekł -

Jestem biednym szlachetką,

Rękawiczek nie noszę,

Mogę rzucić skarpetką.



Rycerz Pokraka zawył,

Podniósł oczy do nieba

I rzekł w sposób łaskawy:

- Pfuj, dzięki, już nie trzeba!



Zatrąbiono na wieżach,

Zaczął się bój mocarny:

Pokraka, wzór rycerza,

Prawie Zawisza Czarny,



I Dreptak, aferzysta,

Co - jak głosi podanie -

Sprzedał raz Turkom trzysta

Sztuk chrześcijańskich panien.



Uderzyli na siebie,

Jednemu zginąć przyjdzie....

Nawet słońce na niebie

Stanęło, by się przyjrzeć!



... Wtem z bitewnego pyłu,

Przed oniemiałym tłumem

Wycofał się do tyłu

Nasz Dreptak, żując gumę,



Zaś Pokraka krwią broczy

I życie zeń uchodzi....

Biskup wzniósł w górę oczy:

- Boże, o co tu chodzi?



Dlaczego rycerz mężny

Podcięty jak pień tui?

Czemu, o Wszechpotężny,

Dałeś wygrać tej szui?



Tu zabrzmiały fanfary

I głos straszliwy rzecze:

- Wyłącznie dlatego, mój stary,

Że lepiej machał mieczem!