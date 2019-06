Zofia Klepacka skarży się, że "zrobiono z niej homofoba". Tych 10 wypowiedzi pokazuje, że sama to zrobiła

W rozmowie z "Tygodnikiem Solidarność"Zofia Klepacka uskarża się na to, że "niektóre środowiska wykorzystały urywki" z jej cytatów i "zrobiły z niej homofoba". - To się rozprzestrzeniło i uważam, że to jest nie w porządku. Przekręcanie moich słów i manipulowanie nimi jest bardzo nie w porządku - narzeka sportsmenka. Stwierdza też, że "do osób homoseksualnych nic nie ma" i deklaruje, że ma nawet homoseksualnych znajomych.

Klepacka często deklaruje, że "nie ma nic do homoseksualistów", ale inne jej wypowiedzi wskazują, że to nie do końca prawda. Przesłuchaliśmy i przeczytaliśmy liczne wywiady z Klepacką oraz filmiki i wpisy, które windsurferka zamieszczała w mediach społecznościowych. Oto ich fragmenty [pisownia poprawiona - red.]:

LGBT może nam podskoczyć; Niezmiennie jestem też przeciwna nauczaniu naszych dzieci chorej ideologii i tłumaczeniu im spraw, które należą do każdego rodzica; Ale LGBT spięło poślady; Kategorycznie mówię "nie" na LGBT! (...) Czy mój dziadek walczył o taką Warszawę? Nie wydaje mi się; Program edukacyjny, który będzie deprawował nasze dzieci; A latarnicy, którzy mają wejść do warszawskich szkół? Kto wie, czy któryś to nie pedofil? Jestem bardzo tolerancyjną osobą. Kiedy chodziłam do szkoły, nikt nie musiał uczyć tolerancji, to po prostu samo wychodzi z biegiem czasu, gdy się dorasta. Ja po prostu się nie zgadzam na promocję wynaturzeń. (…) Normalny model rodziny to kobieta i mężczyzna. Dzięki takim związkom jest przedłużana cywilizacja. Do homoseksualistów osobiście nic nie mam. Niech sobie robią, co chcą, ale niech nie wprowadzają do szkół nauki, że to jest normalne, bo nie jest; Mi się nie podoba adopcja dzieci [przed pary jednopłciowe - red.]. Dziecko dorastające w takim związku będzie miało skrzywioną psychikę (...). Na pewno są też jakieś naukowe badania, że to nie jest wskazane, aby pary homoseksualne wychowywały dzieci; Nie zgadzam się z seksualizacją dzieci w szkołach i z wybudowaniem hostelu, który by miał powstać dla homoseksualistów w trudnej sytuacji; Nie mam bezpośrednio nic do gejów i lesbijek, tylko do karty i przywilejów wynikających z przynależności do LGBT. Nie widzę powodów, dlaczego środowiska LGBT miałby mieć ułatwiane niektóre sprawy, na większych przywilejach niż reszta ludzi i czemu mają być traktowane lepiej.

Windsurferka wystąpiła też w teledysku rapera Karata NM o tytule "Grzechy sodomskie". Wideo zostało usunięte przez serwis YouTube ze względu na mowę nienawiści, ale można je znaleźć na prawicowych stronach. To fragmenty warstwy lirycznej:

Jednak to wyjątkowo jest czyn ohydny / Jeśli mężczyzna z mężczyzną współżył / Jeśli kobieta obok kobiety się budzi co ranek / Nie chcemy w Polsce tu tego wcale / Dewiacji, sodomii, co tu sieje zamęt

Taki od wieków był zamysł boży / Że kobieta za mężczyznę ma wychodzić / O to w tym chodzi, nowy człowiek ma się rodzić / Chcą temu zaszkodzić i rodzinę zniszczyć / Pomyśl, kto z tego może mieć zyski

Grzechy wołające o do nieba pomstę / To grzechy sodomskie, Boże chroń od tego Polskę / Grzechy wołające o do nieba pomstę / To zabójstwo ostre, w to wlicza się aborcję.