Komisja śledcza do spraw Amber Gold przyjęła raport końcowy. 700 stron zarzutów wobec rządu Tuska

Czwarta dedykacja dla carycy Wassermanownej: (z sieci...)



5. Korupcja w MON, czyli cios w Macierewicza



28 stycznia 2019 r. CBA zatrzymało byłego rzecznika MON Bartłomieja M., byłego posła PiS Mariusza Antoniego K. i cztery inne osoby powiązane z PGZ lub resortem obrony.



To efekt śledztwa dotyczącego „doprowadzenia PGZ SA do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości i sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej”.

Czyli de facto korupcji.



Zatrzymanym zarzuca się niegospodarność, powoływanie się na wpływy i fałszowanie dokumentów. Bartłomiej M. i Mariusz Antoni K. mieli uzyskać korzyść majątkową o wartości 90 tys. zł. Sprawa jest elektryzująca głównie dlatego, że uderza – rykoszetem, ale celnie – w byłego szefa MON Antoniego Macierewicza, który wprowadził Bartłomieja M. do dużej polityki, zapewniał mu posady i ochronę.



Były rzecznik MON nie miał przygotowania, by pełnić tak ważne funkcje. Mariusz Antoni K. to z kolei bohater tzw. afery madryckiej (razem z Adamem Hofmanem i Adamem Roguckim udali się na urlop do Hiszpanii – za państwowe pieniądze) i właściciel Warszawskiego Centrum Legislacyjnego, poprzez które za dziesiątki tysięcy złotych umożliwiał biznesmenom spotkania z wpływowymi politykami i urzędnikami państwowymi.

Afera korupcyjna w PGZ to kolejny w jego karierze przykład niejasnych działań na styku polityki i biznesu.

Umowy, które zatrzymani zawierali w imieniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, dotyczyły „usług szkoleniowych, organizacji targów przemysłu obronnego, a także koncertu i wystawy multimedialnej. Poniesione z tego tytułu szkody wynoszą 3 195 712 zł”.



Bartłomiej M. trafił do tymczasowego aresztu.

Wobec Mariusza Antoniego K. zastosowano poręczenie majątkowe (50 tys. zł); ma zakaz opuszczania kraju.



6. Taśmy Kaczyńskiego, czyli prezes rządzi państwem



Opublikowane przez „Gazetę Wyborczą” nagrania ze spotkań Jarosława Kaczyńskiego z członkiem rady nadzorczej spółki Srebrna Grzegorzem Tomaszewskim, austriackim przedsiębiorcą Geraldem Birgfellnerem i jego wspólniczką dowodzą, że prezes PiS jest także wytrawnym biznesmenem. Rozmowy dotyczyły planów budowy dwóch 190-metrowych wieżowców (K-Towers) – z nową siedzibą dla Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego, biurowcami i hotelem.



Fundacja Instytutu zarabiałaby na wynajmie. Inwestycję wstrzymano, bo warszawski ratusz nie wydał potrzebnych pozwoleń. Wiele wątków tej sprawy budzi niepokój: wieżowce miały stanąć przy ul. Srebrnej 16 na działce uwłaszczonej przez środowisko Porozumienia Centrum i należącej dziś do spółki Srebrna; pomoc finansową obiecał upaństwowiony bank Pekao SA (w tym kredyt w wysokości 300 mln euro); Birgfellner, wykonawca projektu, nie otrzymał zapłaty za pracę.



Ale sam Kaczyński obawiał się głównie strat wizerunkowych.



„Jest kampania o charakterze czysto politycznym pod tytułem: partia buduje wieżowiec, azjatyckie stosunki czy nawet zgoła stwierdzenie, że to ja buduję, a w związku z tym jestem niezwykle zamożnym człowiekiem. Nie możemy sobie na to pozwolić” – mówił prezes PiS, co ujawniły kolejne taśmy „GW”.



Z inwestycji wycofał się nie bez powodu na chwilę przed wyborami samorządowymi.



Państwowa TVP publikację „Wyborczej” nazwała „kapiszonem”, politycy obozu władzy – laurką dla ich szefa.

Tymczasem sprawa dowodzi, że jeden człowiek – Jarosław Kaczyński – rozporządza majątkami banków i spółek Skarbu Państwa.

Dowolnie i przez telefon.