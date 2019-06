Marek Falenta pisał nie tylko do Dudy i Kaczyńskiego. Jest też list do Morawieckiego

Marek Falenta wysłał nie dwa, a trzy listy do najważniejszych osób w państwie. Poza prezesem PiS i prezydentem, biznesmen znany z afery taśmowej napisał też do premiera Mateusza Morawieckiego - ujawnia "Rzeczpospolita". Nie wiadomo jednak, co zawiera pismo.

Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta Otwórz galerię (5)