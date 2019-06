Dworczyk kreśli plany po wyborach parlamentarnych. Optymalnie - większość konstytucyjna dla PiS

Michał Dworczyk, polityk PiS, minister i szef Kancelarii Premiera, dopiero co zapowiedział, że kończy się pisanie programu Prawa i Sprawiedliwości na wybory parlamentarne. Efekty tych prac opinia publiczna pozna na początku lipca, ale z medialnych przecieków wiadomo już np. w jakich grupach partia rządząca będzie szukała wyborców. PiS ma postawić na przekaz skierowany do kobiet w średnim wieku i młodych osób.

Dworczyk o wyborach parlamentarnych: Optymalna byłaby większość konstytucyjna

W rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Dworczyk nie chciał ujawnić więcej konkretów dotyczących planów PiS, ale nie ukrywał, że obóz rządzący zamierza w wyborach parlamentarnych przebić wynik z 2015 roku i zdobyć większość konstytucyjną.

Optymalnie byłoby, gdyby po jesiennych wyborach jedno środowisko uzyskało większość zdolną do zmiany konstytucji

- ocenił Michał Dworczyk, zastrzegając przy tym, że PiS chce też "osiągnąć poparcie, które pozwoli na samodzielne stworzenie rządu".

Jakie zmiany w konstytucji? "Wielu prawników wskazuje na braki"

W ocenie szefa Kancelarii Premiera "zapewne wszyscy" są zgodni co do tego, że obecna konstytucja wymaga zmian. Jeśli jednak np. PiS nie zdobędzie konstytucyjnej większości, to "uda się zbudować ponadpartyjną koalicję, by zmiany w konstytucji wprowadzić".

Jakie zmiany chciałoby wprowadzić PiS w konstytucji?

Wielu prawników wskazuje na brak precyzyjnego podziału kompetencji w zakresie dotyczącym obronności i polityki zagranicznej między prezydentem a rządem

- wskazał Michał Dworczyk.