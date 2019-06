Patryk Vega kręcił tajny film o politykach. "Scenariusz przechwycony". Nieoficjalnie: trafił do PiS

W rozmowie z Onetem reżyser Patryk Vega ujawnił, że pracuje nad nowym filmem "Polityka". Dotąd jego produkcja była utrzymywana w tajemnicy, a premiera zaplanowana jest na 6 września. Jak sama nazwa wskazuje, reżyser m.in. "Pitbulla" i "Kobiet mafii" weźmie na warsztat polityków. Tłumaczył, że po prostu "nie ma bardziej kontrowersyjnego tematu" na ten moment.

Patryk Vega o nowym filmie. "Film uderzy w określone frakcje"

Jak wyjaśniał Patryk Vega, zastosował wszystkie możliwe sposoby, by informacje o filmie nigdzie nie wyciekły - realizowano go pod innym tytułem, na planie obowiązywał zakaz robienia zdjęć. Mimo tego ktoś miał wykraść scenariusz.

Scenariusz został przechwycony, a ja już kilkukrotnie spotkałem się z próbami nacisku. Komunikowano mi wprost, że ten film uderzy w określone frakcje polityczne i może mieć wpływ na wynik wyborów

- mówił Onetowi Patryk Vega, dodając: - Namawiano mnie do przesunięcia premiery na po wyborach i składano różne intratne propozycje.

Nieoficjalnie: Scenariusz filmu Vegi trafił do PiS. "Wywołał przerażenie"

Nieprzypadkowo premiera przypadnie na gorący okres przedwyborczy - w październiku lub listopadzie odbędą się wtedy w Polsce wybory do parlamentu. Ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego przebiegały częściowo w rytm wydarzeń zapoczątkowanych przez film braci Sekielskich o księżach pedofilach ("Tylko nie mów nikomu").

Czy w przypadku "Polityki" Patryka Vegi będzie tak samo? Reżyser na razie ujawnia niewiele, nawet zarysów fabuły, jak i obsady filmu. Zapowiada jedynie bezkompromisowe podejście do tematu oraz że inspirował się prawdziwymi wydarzeniami.

Z nieoficjalnych informacji Onetu wynika, że scenariusz filmu trafił w ręce polityków PiS i wywołał wśród nich prawdziwe przerażenie

- czytamy, a portal wskazuje też, że Vega miał otrzymywać propozycje nastawione na to, by przesunąć datę premiery. Miały być to obietnice wsparcia finansowego dla jego przyszłych przedsięwzięć. Obecnie Vega kończy montaż filmu w Azji.