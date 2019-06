Spotkanie Dudy z Trumpem. Padło pytanie o sędziów SN. "Ci ludzie muszą odejść w stan spoczynku"

Wieczorem polskiego czasu Andrzej Duda spotkał się z Donaldem Trumpem. Głównym tematem rozmów było zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Jednak podczas wspólnej konferencji Trumpa i Dudy w Ogrodzie Różanym padło pytanie o stan demokracji w Polsce oraz Sąd Najwyższy. Jeden z dziennikarzy zwrócił uwagę na "wymuszanie przejścia na emeryturę" sędziów SN. - To bardzo skomplikowana sprawa. Wielu ludzi na zachodzie Europy, myślę, że także w Stanach Zjednoczonych, po prostu nie do końca ten problem rozumie, ponieważ nie wyrośli w takim kraju jak ja - tłumaczył Andrzej Duda.

Andrzej Duda w Waszyngotnie został zapytany o Sąd Najwyższy

Prezydent nakreślił przed dziennikarzami rys historyczny. Podnosił, że Polska należała do sowieckiej strefy wpływów, przez co karierę robili ci, którzy należeli do partii komunistycznej i "grzecznie słuchali ludowej władzy". - Wyobraźcie sobie państwo, że kilka lat temu ze zdumieniem odkryłem, że w polskim Sądzie Najwyższym znajduje się cała grupa sędziów, którzy orzekali jako sędziowie należący do komunistycznej partii, którzy orzekali nawet w czasie stanu wojennego i skazywali ludzi na więzienie - wyjaśnił i dodał: - Jeżeli Polska ma być rzeczywiście wolna, demokratyczna i suwerenna, to na litość boską, ci ludzie muszą odejść w stan spoczynku. Wszystko, co czyniliśmy zmierzało do wysłania tych państwa w stan spoczynku. Ale jak widać, mimo upływu 30 lat, wpływy ich, budowane po 1989 r., są nadal duże.

"To jest natura demokracji"

Prezydent zapewniał też, że "w Polsce jest absolutnie przestrzegana wolność słowa, są absolutnie przestrzegane standardy konstytucyjne, jak w Stanach Zjednoczonych, prawo zgromadzeń, prawo do wolności wypowiedzi, są wolne media w Polsce". - To jest natura demokracji, że raz rządzi jedna strona sceny politycznej, a za jakiś czas ludzie dokonują innego wyboru. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, takie też zmiany następują w Polsce. Ale kiedy ktoś wygrywa wybory, to ma prawo realizować program, z którym do tych wyborów szedł. Proszę wybaczyć, ale głoszenie i realizowanie swojego poglądu, który w kampanii przedstawiano swoim wyborcom, jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem polityka. I to w Polsce się dzieje - zakończył swój wywód prezydent.

Wcześniej w Gabinecie Owalnym o stan polskiej demokracji pytany był Donald Trump. - Nie martwię się o stan demokracji w Polsce, znam Polaków, znam polskich przywódców, Polska radzi sobie doskonale i tak będzie w przyszłości, podobnie zresztą w kwestiach gospodarczych - powiedział prezydent USA. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z Polski - dodał.

Deklaracja Dudy i Trumpa. Do Polski przyleci dodatkowy 1000 żołnierzy USA

Stany Zjednoczone wyślą do Polski na stałe tysiąc dodatkowych żołnierzy. Poinformował o tym w Białym Domu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Taki sam zapis znalazł się w podpisanej chwilę wcześniej deklaracji o zwiększeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

Według tego dokumentu, w Polsce ma powstać nowoczesna infrastruktura na potrzeby amerykańskich żołnierzy. Chodzi o koszary, magazyny uzbrojenia, zaplecze medyczne i lądowiska. W Polsce ma też powstać baza logistyczna, a na miejsce mają trafić żołnierze, którzy będą zabezpieczać przerzut wojsk USA w rejon ewentualnego konfliktu. Porozumienie przewiduje też nowe amerykańskie dowództwo na poziomie dywizji w Polsce. Współpracę mają także zacieśnić jednostki specjalne obu krajów, a w Polsce będzie utworzona jednostka amerykańskiego wywiadu, wyposażona w drony. Prezydent Donald Trump powiedział w Białym Domu, że za wszystko zapłaci Polska. Stany Zjednoczone nie poniosą żadnych dodatkowych kosztów.