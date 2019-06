To już oficjalne! Będzie 1000 nowych amerykańskich żołnierzy w Polsce. Powstanie też jednostka sił powietrznych US

mark6 pół godziny temu Oceniono 10 razy 4

Decyzja bez jakiegokolwiek znaczenia wojskowego !

To niebezpieczne dla Rosji bo jej przywódca Putin może umrzeć ze śmiechu i co wtedy?

Deklaracja tyle samo ważna co " ważność" polskiego prezydenta czyli ZERO znaczenia.

Zaskakujące , że amerykański Prezydent rozmawia z kimś, kto ma bardzo niewielki wpływ nawet na arenie własnego kraju, poza tym jest przestępcą.

Ciekawe czy Duda miał zgodę Rządu RP na prowadzenie rozmów i podpisywania czegokolwiek.

Polski Prezydent, zgodnie z art.146 Konstytucji nie ma prawa prowadzenia własnej polityki zagranicznej, podobnie jak Śp. który za sabotowanie polityki Rządu winien był siedzieć w pierdlu.